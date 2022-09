New Yorks måske mest kendte musical stopper efter 13.952 shows

Den verdenskendte musical "The Phantom of the Opera" fremføres sidste gang på Broadway til februar næste år.

New Yorks berømte teatergade Broadway tager om knap et halvt år afsked med en af dens mest kendte musicals, "The Phantom of the Opera".

Det skriver avisen The New York Times.

"The Phantom of the Opera" er den musical, der har spillet i længst tid på Broadway. Den når at runde et 35 års jubilæum og ikke mindre end 13.952 forestillinger, inden tæppet går sidste gang 18. februar næste år.

Det er faldende billetsalg - særligt udløst af coronapandemien - der har tvunget den verdenskendte musical til at lukke.

Holdet bag musicalen blev fredag informeret om lukningen.

Musicalen handler om det mystiske, maskebærende fantom, der forfølger Pariseroperaen og forelsker sig i den unge sopran Christine.

Den blev første gang fremført på Broadway i januar 1988. Samme år modtog den syv Tony-priser - herunder prisen for Bedste Musical.

Når "The Phantom of the Opera" lukker næste år, vil "Chicago" og "Løvernes Konge" være de musicals, der har været i gang i længst tid på Broadway. De blev fremført for første gang i henholdsvis 1996 og 1997.

Det er britiske Andrew Lloyd Webber, der har komponeret musikken til "The Phantom of the Opera". Musicalen blev for første gang vist i London i 1986.

Selv om musicalen inden længe lukker i New York, så fortsætter forestillinger andre steder i verden. Det skriver The New York Times.

I London har man efter coronapandemien lavet en lidt mindre og knap så dyr opsætning af "The Phantom of the Opera".

I sidste måned blev en ny produktion åbnet i Australien, og der arbejdes også på et show både på kinesisk og på spansk. Den spanske skuespiller Antonio Banderas er involveret i den spanske opsætning.

/ritzau/