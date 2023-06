Niels Barfoed: Vi levede i skyggen af min fars alkoholisme

Dette er introteksten til magasinet "Sommerbøger". Klik her for at læse magasinet (kun adgang for abonnenter).

“Vi levede under den skygge, som hed min fars alkoholisme. Usikkerheden over hans fuldemandsvrede, den dårlige stemning og hans dårlige samvittighed spredte sig som mug på væggene i vores hjem,” siger Niels Barfoed.

Som 92-årig er han aktuel med erindringsbogen “Først nu”, der udkom dette forår og – til forfatterens egen overraskelse – har sneget sig ind blandt de unge forfatteres bøger på bestsellerlisterne.

Niels Barfoed er en af de forfattere, du kan møde i tillægget “Sommerbøger”. Her er tidligere bragte anmeldelser og interviews samlet for at give inspiration til sommerens læseoplevelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tak, fordi du læser med.