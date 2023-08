Nigers præsident beder om hjælp og advarer mod Wagner-gruppen

Nigers præsident, Mohamed Bazoum, beder i et indlæg i den amerikanske avis Washington Post om det internationale samfunds hjælp til at genoprette den forfatningsmæssige orden i landet.

- Jeg skriver dette som et gidsel. Niger er under angreb fra en militærjunta, der prøver at omstyrte vores demokrati, og jeg er blot en blandt hundredvis af borgere, der er blevet arbitrært og ulovligt fængslet, skriver han.

I sidste uge kuppede en militærjunta sig til magten i landet og sagde, at præsidenten var blevet smidt på porten.

- I nødens time beder jeg den amerikanske regering og hele det internationale samfund om at hjælpe os med at genoprette vores forfatningsmæssige orden.

- Det nigerske folk vil aldrig glemme jeres støtte i dette afgørende øjeblik i vores historie, skriver han.

Præsidenten skriver i indlægget, at Niger står som "den sidste bastion for respekt for menneskerettigheder" i Afrikas Sahel-region.

Han skriver videre, at hele Sahel-regionen risikerer at komme under russisk indflydelse via Wagner-gruppen.

I indlægget skriver præsidenten, at terrorbevægelser som Boko Haram vil udnytte ustabiliteten i landet.

Ifølge præsidenten vil terrorgrupper lave en målrettet indsats mod unge med "hadefuld antivestlig indoktrinering".

Bazoum blev i 2021 den første demokratisk valgte præsident i Niger.

I indlægget beskriver han også, hvordan han mener, at hans regering har forbedret sikkerhedssituationen og økonomien.

Øjeblikkeligt efter kuppet rettede en række vestafrikanske lande hårde sanktioner mod Niger.

Præsidenten skriver, at det viser, hvordan en fremtid under en autokratisk junta vil se ud for landet.

Ifølge ham er prisen på ris mellem søndag og tirsdag steget med 40 procent, mens nogle nabolag melder om mangel på varer og elektricitet.

