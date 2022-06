Nikolaj Hübbe finder det "modigt", at kongelige balletdansere gør oprør mod Othello-opsætning

Det Kongelige Teater aflyser stort anlagt Shakespeare-ballet, fordi danserne finder en sekvens racistisk. Det bryder med traditionen for, at balletmesteren bestemmer repertoiret, men balletmester Nikolaj Hübbe finder oprøret modigt

Den amerikanske koreograf John Neumeier, som i årevis har ledet Hamburg Ballett, er gennem mange år blevet rost for sine balletforestillinger, herunder hans fortolkning af Shakespeares tragedie "Othello" fra 1985. Denne ballet indeholder imidlertid en sekvens, hvor danserne skal udstøde abelyde og banke sig selv på hovedet, som ifølge danserne i Den Kongelige Ballet ikke går an i 2022.

Derfor er der udbrudt et decideret oprør på Det Kongelige Teater, som havde udvalgt akkurat "Othello" til at være et af efterårets store slagnumre, men som nu efter pres fra danserne har valgt at aflyse forestillingen.