Nikolaj Koppel: ”Livet er jo ufattelig kort”

Nikolaj Koppel har haft sin sidste arbejdsdag i Tivoli. Han har erkendt, at livet er kort, og kræver, at man nogle gange skal stoppe op for at blive klogere på sig selv

De rødlige blade på træerne begyndte at falde på omkring samme tidspunkt, som Nikolaj Koppel forlod stillingen som underdirektør i Tivoli. Nu ligger de som et let tæppe på fortovene, mens han har slået midlertidige rødder på restauranten Karmaman på Frederiksberg Allé. Han har kun været uden arbejde i et par uger, men har alligevel tre-fem møder om dagen. Der står to tomme San Pellegrino-flasker som tegn på, at han allerede har afholdt ét i dag.

Nikolaj Koppel sidder som en af de få på restauranten denne eftermiddag og kan derfor sagtens optage det langbord, der står tættest på døren. Han slår hovedet op, hver gang nogen træder ind. Som om han holder øje med, hvornår den næste aftale kommer for at trykke hans hånd.

”Jeg sender lige en sms,” siger han og taster løs i et halvt minuts tid, før han lægger mobilen til side, klar til at give et indblik i de tanker, der ligger bag beslutningen om at opsige sit job. Han fortæller, at han har opnået det, han ville med sin tid i Tivoli.

”Jeg kunne sagtens være blevet siddende, hvor jeg gjorde, og det havde også kastet alt muligt godt af sig. Men jeg kan godt lide idéen om at teste, om jeg kan forløse mit talent og mine evner i en ny retning,” siger han.

Det kan tage ham et halvt år, måske et helt, måske halvandet. Og han erkender, at det godt kan være lidt skræmmende at kaste sig ud i.

”For kan man bunde herude? Der er ikke noget i verden, der er helt risikofrit. Jeg har aldrig levet et risikofrit liv. Man vinder i hvert fald ikke, hvis ikke man er villig til at tage en chance. Men altså, det skal jo nok gå,” siger han med et smil og læner sig en anelse tilbage i stolen.

Han har også taget chancer før. Han gik fra at være pianist til journalist og fik senere foden indenfor i Tivoli, de seneste år har det været som underdirektør for kulturområdet. Sammenlagt ni år er der gået i haven, og det er først nu, at han har taget sig et pusterum.

”En af mine gode venner har tidligere sagt til mig: Husk nu, inden du starter på job, at lægge noget tid ind, hvor du ikke skal noget. Det har bare aldrig passet. Så det gør jeg nu.”

Nikolaj Koppel lægger sin pegefinger ned mod tommelfingeren, så den næsten rører.

”I dette forunderlige, mærkelige, lillebitte liv, som vi er tildelt her på jorden, hvor vi vitterlig kan gå ned på Hornbæk Strand og tage et sandkorn, der repræsenterer dig, så er vi i det store billede relativt ubetydelige. Ikke desto mindre er vores lille sandkorn et helt univers for sig selv, med følelser, faser og oplevelser, lykke og ulykke og alt, hvad der nu ellers udgør et liv,” siger han og fortæller i relation til sin tankestrøm, at han er begyndt at meditere, selvom hans 10 år yngre jeg nok ville himle med øjnene af det.