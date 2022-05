Nobelpristager lader håbet skinne i sproget

Nogle romaner appellerer med deres genkendelighed, med evnen til at spejle læserens liv, mens andre viser vej ind i det fremmede, det ukendte.

For en vesterlænding som mig hører Abdulrazak Gurnahs forfatterskab til i sidstnævnte kategori, og det fik en hel verdens bevågenhed med tildelingen af Nobelprisen i litteratur 2021. Forfatteren, der er født på Zanzibar, men emigrerede til Storbritannien som 20-årig, modtog hædersbevisningen for ”kompromisløst og med stor medfølelse at have belyst kolonialismens følger og flygtninges skæbne i kløften mellem kulturer og kontinenter.”