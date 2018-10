Det Svenske Akademi må tænke nyt

Med dommen på to års fængsel for voldtægt til ”det 19 medlem” Jean-Claude Arnault har Det Svenske Akademi mistet sin sidste legitimitet

Det Svenske Akademi er i den dybeste krise siden grundlæggelsen i 1786. Dommen på to års fængsel til Jean-Claude Arnault, der er gift med akademimedlemmet Katarina Frostenson, er en juridisk bekræftelse på den tilstand af korruption og nepotisme, der igennem en lang årrække har hersket i akademiet.

Det Svenske Akademi har på grund af sagen været uarbejdsdygtigt det sidste trekvarte år, og Nobelprisen i litteratur uddeles af samme grund ikke i år. I akademiets lange historie har det hidtil kun været verdenskrige, der har forhindret uddelingen. Nu er det krigen i institutionen selv, der er årsagen. De 18 medlemmer er dybt splittede og otte af dem har valgt at blive ”passive”. De 10 tilbageværende med litteraten Horace Engdahl i spidsen klamrer sig fortsat til magten. Det er helt uværdigt og vidner om, hvordan magt korrumperer og bliver bevidstløs sædvane.

Jean-Claude Arnault er dømt til fængsel for voldtægt i en sag fra 2011. Dommen bekræfter en række rygter om seksuelle overgreb, der har floreret i mange år og som sidste år fik 18 kvinder til at stå frem i avisen Dagens Nyheter med konkrete anklager mod Jean-Claude Arnault. En af disse har nu ført til domsfældelse. Men det er afgørende vigtigt at understrege, at sagen ikke drejer om Mee Too-bevægelsen, identitetspolitik og kvinders eventuelle ret til at føle sig krænkede. Sagen drejer sig om kriminalitet, det har offentligheden nu rettens ord for.

Under den pinagtige sag er det kommet frem, at Jean-Claude Arnault har benyttet sig af sin hustru Katarina Frostenson privilegier til at bruge Akademiet boliger i ind- og udland til private formål, ligesom han i syv tilfælde skulle have afsløret årets nobelprismodtager før tid til uvedkommende. Det er ikke uskyldigt at gå bookmakeres ærinde og favorisere insidere. Endelig har Arnault sammen med sin hustru drevet en klub i Stockholm under navnet Forum med økonomisk støtte fra akademiet. Der er i dette forhold anklager om økonomiske uregelmæssigheder. Alt sammen udtryk for magtmisbrug.

Siden akademiets oprettelse under kong Gustav den III har offentligheden diskuteret kvaliteten og lødigheden af de siddende medlemmer. Hvad kvalificerer 18 svenske forfattere, teologer, historikere, filologer og litterater til at uddele verdens største litteraturpris? Hvilken mening er der i at medlemmerne sidder livsvarigt og vælges ved selvsupplering? Den igangværende skandale vidner om, at akademiets vedtægter er uhensigtsmæssige, for ikke at sige provinsielle og uden strategisk og kvalitativ lødighed.

Derfor må der tænkes nyt. Nobelprisens kolossale økonomiske pondus tilsiger, at institutionen og priserne til enhver tid er vigtigere end akademiets medlemmer og den enkelte. Det Svenske Akademi har ikke magtet hverken at forvalte sin opgave eller løse den igangværende krise. Derfor må en instans højere oppe træde i karakter. Det er Nobelstiftelsen, der forvalter Alfred Nobels testamente og formue og sikrer, at de forskellige nobelpriser uddeles med tilstrækkelige kvalitet. Den administrerende direktør for Nobelstiftelsen, Lars Heikensten, udtalte i svensk tv søndag, at Det Svenske Akademi kan blive valgt fra, når Nobelprisen i litteratur skal uddeles igen.

Det åbner for to fremtidsscenarier:

1. Skal Nobelprisen fortsat uddeles af Det Svenske Akademi må institutionen begynde forfra. Reglen om, at medlemmerne sidder på livstid må ophæves, så de i stedet sidder på åremål og frit kan vælge at forlade akademiet eller smides ud, hvis de ikke lever op akademiets formål. Reglen om selvsupplering må afskaffes, så nye medlemmer vælges af en uvildig instans. De nuværende medlemmer af akademiet må alle sættes fra bestillingen, de har ikke levet op til institutionens dekorum.

2. Men måske er det mere formålstjenstligt, som direktør Lars Heikensten antyder, at Nobelstiftelsen i stedet globaliserer og opretter en særlig jury til at uddele Nobelprisen i litteratur. Den skulle i så tilfælde være international og bestå af virkelig kvalificerede forfattere, litterater og videnskabsmænd og -kvinder fra hele verden. Valgt til opgaven på passende åremål og resultatlønnet, så der rent faktisk sker noget, der er til gavn for forfatteres anseelse og glæde.

Det Svenske Akademis nuværende magtmisbrug, intriger og årlange åndelige forsumpning er der ingen fremtid i. Det er en tarvelighed.