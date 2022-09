Dette er en kommentar. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

Noget er ved at ske i Sverige. Kristendommen fylder stadig mere på de svenske kultursider

Noget er ved at ske i Sverige. En ny udvikling tager fart, et andet virkelighedssyn og ikke mindst: en modreaktion.

Det mener Anton Jansson, der er idehistoriker ved Göteborgs universitet og netop har skrevet et debatindlæg om det for ham at se revitaliserede forhold mellem kultur og kristendom i Sverige. I avisen Göteborgs-Posten skriver han om forandringerne og tager mellem linjerne – som det gerne er med universitetsansatte – stilling til dem.