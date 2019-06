Noma har været gourmet-ikon i et årti

* Restaurant Noma åbnede i 2003 på Christianshavn i København.

* Navnet Noma er en sammentrækning af ordene "nordisk" og "mad".

* René Redzepi er køkkenchef på Noma, hvor han også er medejer sammen med blandt andre kokken Claus Meyer.

* I 2005 fik restauranten sin første michelinstjerne, og siden blev antallet fordoblet.

* I 2010, 2011, 2012 og 2014 blev Noma kåret som verdens bedste restaurant af Restaurant Magazine.

* I 2017 lukkede restauranten ned og flyttede ud for enden af Christiania i et gammelt søminedepot. Her åbnede den i februar 2018 med et nyt koncept, hvor året er delt op i tre sæsoner med vidt forskellige menuer baseret på årstidens råvarer.

* I år fik det nye Noma igen tildelt to michelinstjerner efter genåbningen.

Kilder: Noma, New York Times, Ritzau.

/ritzau/