Nord- og Sydkorea drøfter mandag kunsttrups OL-deltagelse

Mandagens møde skal være med fokus på kunsttrups OL-deltagelse. Derfor må snak om atleter og embedsmænd vente.

De rivaliserende lande fra Nord- og Sydkorea er blevet enige om at, at de på deres møde mandag vil fokusere på en nordkoreansk kunsttrups deltagelse ved vinter-OL snarere end på Nordkoreas atleters deltagelse.

Det oplyser Sydkoreas ministerium for genforening ifølge nyhedsbureauet AP.

Nordkorea ønsker, at mandagens møde skal handle om kunsttruppen. Derfor vil drøftelser om nordkoreanske atleter og embedsmænd blive holdt på et senere tidspunkt, oplyser ministeriet.

For første gang i mere end to år mødtes repræsentanter fra de to lande tirsdag. Her besluttede de blandt andet at sende en nordkoreansk delegation af atleter, embedsmænd, cheerleaders, journalister og andre til vinter-OL i Sydkorea til februar.

/ritzau/