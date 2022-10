Nordisk børnelitteratur vil gøre de små nysgerrige på sig selv

Årets kandidater til Nordisk Råds litteraturpris for børne- og ungdomslitteratur 2022 afspejler den farligere verden. Det er blevet vigtigt at vide, hvad man rummer

Verden er blevet et farligere sted, og det er vigtigt at kende sine rødder og sig selv. Det kunne med lidt velvilje være den samlede overskrift på en række af de 13 nominerede bøger til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 2022.

Især fem bøger er meget forankrede i nationale begivenheder og kultur, uden at historierne mister deres evne til at tage fat i nogle almengyldige emner. Finlands Riina Katajavuori og Martin Baltscheit har skrevet billedbogen ”Oravien sota” (Egernenes krig), der handler om den finske borgerkrig 1918. På overfladen handler historien om to egernbrødre, der bliver uenige, fordi den ene har for meget, og den anden for lidt. Det udvikler sig til en krig med mange døde til følge.