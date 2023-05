Nordiske lande støtter Ukraine i EU- og Nato-medlemskab

De nordiske nationer støtter Ukraine i landets forsøg på at blive en del af EU og Nato på sigt.

Sådan lyder det i en fælles udtalelse med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- De nordiske lande vil fortsætte deres politiske, økonomiske, humanitære og militære støtte, så længe det kræves, lyder det i udtalelsen.

Den er kommet onsdag, samme dag som Zelenskyj har deltaget i et nordisk topmøde med blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) i den finske hovedstad, Helsinki.

Ud over Danmark og Finland har også Norge, Sverige og Island deltaget. Sent onsdag eftermiddag har de seks statsledere indledt et pressemøde.

/ritzau/