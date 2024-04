Nordkorea hævder at have omstillet missiler til fast brændsel

Nordkorea har færdiggjort omstillingen af sit missilarsenal, så samtlige af landets ballistiske missiler nu kan flyve på fast brændsel i stedet for flydende brændstof.

Det hævder landets leder, Kim Jong-un, i et interview med den nordkoreanske avis Rodong Sinmun.

Alle "taktiske, operationelle og strategiske" missiler - lige fra kortdistance- til langdistancemissiler - er blevet omstillet til at bruge fast brændsel, siger Kim Jong-un.

De kan desuden alle monteres med atomsprænghoveder, lyder det.

Missiler som flyver på fast brændsel har en række fordele over dem, som flyver på flydende brændstof.

Missiler, der tankes med fast brændsel, er sikrere at transportere og opbevare over længere perioder.

Det betyder også, at man kan have et stort arsenal af missiler, som er klar til at blive affyret med meget kort varsel.

/ritzau/Reuters