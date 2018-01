Nordkoreansk OL-hold ankommer til Sydkorea i sjældent besøg

For første gang i fire år er repræsentanter fra Nordkorea officielt på besøg hos de sydkoreanske naboer.

En nordkoreansk delegation er søndag ankommet til Sydkorea for at forberede kulturelle indslag og inspicere arenaerne forud for vinter-OL.

Det er første gang i fire år, at repræsentanter fra Nordkorea er på officielt besøg hos de sydkoreanske naboer.

Ifølge den lokale nyhedsstation YTN ankom den nordkoreanske delegation til Sydkoreas hovedstad, Seoul, søndag morgen. Et stort politifremmøde var til stede, da nordkoreanerne her steg om bord på et tog til Pyeongchang.

Det er i Pyeongchang, at vinter-OL bliver afholdt fra 9. til 25. februar.

/ritzau/Reuters