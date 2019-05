Nordkoreansk soldat holdt øje med kronprinsparret

En nordkoreansk soldat flyttede ikke kameraet fra kronprinsparret, da det besøgte grænsen til Nordkorea.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary tiltrækker sig opmærksomhed, uanset hvor de drager hen. Og grænsen mellem Sydkorea og Nordkorea er ingen undtagelse.

Her var det imidlertid hverken små piger iført diademer eller royale fans med flag, der kiggede nysgerrigt.

I stedet var det en nordkoreansk soldat, der rettede sin kikkert mod det danske kronprinspar.

Med et kamera op mod en rude kiggede soldaten med, da kronprins Frederik og kronprinsesse Mary mandag besøgte et forhandlingslokale på grænsen til Nordkorea.

Om det var nysgerrighed eller overvågning, der fik soldaten til at holde øje med parret, melder historien intet om.

Besøget fandt sted ved den koreanske demilitariserede zone, der er et fire kilometer bredt bælte, som udgør en grænse mellem de to stridende lande.

Kronprinsparrets besøg faldt på førstedagen af et tre dage langt statsbesøg, som parret er på i Sydkorea.

Her står parret i spidsen for en dansk erhvervsdelegation bestående af 45 virksomheder. Parret skal samtidig deltage i fejringen af 60-året for de diplomatiske relationer mellem Danmark og Sydkorea.

Det officielle besøg varer fra mandag til og med onsdag 22. maj.

/ritzau/