Nordmænd dropper lukrativt Smukfest-tilbud

Med et reklamebanner, der har kostet 40.000 kroner og været hængt op på en central station i Norges hovedstad, Oslo, har Smukfest forsøgt at lokke 32 nordmænd til at komme til festivalen i Skanderborg med alt betalt.

Men det er ingenlunde gået efter planen.

Kun én nordmand, der har taget en ven med, har henvendt sig til festivalen og sagt ja til tilbuddet og kravet om, at man skulle deltage i festlighederne i festivalens område "Norge i hullet".

Alligevel mener Smukfests kreative topchef, Jonas Pindhund Hallberg, at pengene er "brugt fornuftigt".

- Jeg synes, vi kan stå på mål for, at vi har betalt for det her. Vores publikum forventer, at der sker noget originalt og uventet, siger han.

Han medgiver, at det er en "lidt høj kontaktpris", men mener ikke, at kampagnen har fejlet, fordi det er første gang, at Smukfest har gjort reklame i udlandet.

- Vi er svære at skuffe, og jeg er vant til svage starter. Sådan er det med mange af de initiativer, vi har, siger han.

"Norge i hullet" er et område på festivalen med plads til omkring 500 mennesker.

Her har man forsøgt at skabe en hyldest til nabolandet ved at konstruere et oliefelt, der fungerer som bar, et isbad af en stor skraldespand og en svævebane.

Området ligger i en fordybning i Bøgeskoven, så man er afskåret fra resten af festivalens elementer, herunder scener, madboder og telte.

Med til området hører koncerter med norske kunstnere, der leverer en blanding af folkemusik og symfonier af horn og basarm.

Også svenskere og finner er velkomne, lyder det.

- Det hele handler om at møde hinanden med et åbent sind og få punkteret nogle fordomme. Det er festivalens overordnede filosofi for "Norge i hullet", siger Jonas Pindhund Hallberg.

Valget faldt på netop Norge, fordi "sprogbarrieren ikke er så stor", og fordi vi "godt kan lide nordmændene".

- Når man snakker om naboskab og nye relationer, så kunne man jo tage fat i Randers eller en landsdel på Sjælland. Men vi tænkte, at vi ville gå skridtet videre, siger festivalens kreative topchef.

Han spår, at det vil "myldre herned med nordmænd næste år".

- "Norge i hullet" er ikke et etårigt projekt og vil fortsætte, siger han.

- Jeg tror, der kommer en bølge næste år. Så må vi have øvet os.

Ud over at ville betale for ophold under festivalen, bestod tilbuddet i, at man ville sørge for færgeovergang og bustransport.

/ritzau/