Nordmand imponerer i rollen som Breivik

Onsdag har "22 July" premiere på Netflix. Anmeldere roser især norsk skuespiller for rollen som Breivik.

Den norske skuespiller Anders Danielsen Lie får ros for sin rolle som massemorderen Anders Behring Breivik i filmen "22 July".

Filmen har onsdag premiere på Netflix. Bag filmen står den britiske instruktør Paul Greengrass.

Selv om filmen generelt får rosende ord med på vejen fra anmelderne, er det særligt skuespilleren, der spiller gerningsmanden, Anders Behring Breivik, som bliver bemærket.

Anders Danielsen Lie er kendt fra Joachim Triers film "Oslo" og "Reprise". Hans skuespillerpræstation i den seneste film om tragedien 22. juli 2011 er "fantastisk", mener Informations anmelder Christian Monggaard.

- Hvis man synes, at Greengrass er modig, fordi han tør kaste sig over et emne som Breivik og Utøya, så udviser Anders Danielsen Lie vel nærmest dødsforagt, skriver han og understreger:

- Hans Breivik er, som man husker manden fra tv-transmissionerne, kold og stålsat, skriver han.

Også Soundvenues anmelder er enig i, at Anders Danielsen Lie giver en flot præstation.

- Han indfanger både storhedsvanviddet, ensomheden og ynkeligheden i den afstumpede morder, der bluffer med at være en del af en større revolution, skriver anmelder Jacob Ludvigsen. Han giver filmen tre stjerner.

Filmen er baseret på bogen "En af os" af den norske journalist Åsne Seierstad og afdækker forløbet før og efter angrebene 22. juli 2011.

Tidligere på året havde filmen "Utøya 22. juli" af den norske instruktør Erik Poppe premiere. Her blev Anders Breiviks navn nødigt nævnt. I stedet blev han omtalt som "gerningsmanden".

77 mennesker blev dræbt, og omkring 90 personer blev såret, da Anders Breivik angreb Oslo og den norske ø Utøya.

En bombe eksploderede først i regeringskvarteret i Oslo og dræbte otte personer, inden en sommerlejr for ungdomspartiet Arbeiderpartiets Ungdomsforbund (AUF) blev angrebet af Breivik forklædt som politimand.

Den 24. august 2012 blev han idømt en forvaringsdom på 21 års fængsel. Sidste år skiftede han navn til Fjotolf Hansen.

/ritzau/