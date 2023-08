Norge vil donere kampfly til Ukraine

Norge vil donere F-16-kampfly til Ukraine.

Det skriver norske VG.

Meldingen kommer fra den norske statsminister, Jonas Gahr Støre, under et besøg i Ukraines hovedstad Kyiv torsdag eftermiddag.

- Detaljer om antal og tidsplanen for leverancen skal vi vende tilbage til, siger han ifølge VG.

Norge følger dermed efter Danmark og Holland, der i weekenden donerede F-16-kampfly til Ukraine.

Danmark har meldt en donation på 19 kampfly, mens mængden fra Holland endnu mangler at blive bekræftet.

Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj har også besøgt Sverige med appel om at modtage kampfly herfra, men det har den svenske statsminister, Ulf Kristersson, ikke umiddelbart imødekommet.

Der er en stor symbolik i, at Norges statsminister møder op i Kyiv med en donation af kampfly netop denne torsdag, da det er Ukraines uafhængighedsdag.

På et pressemøde i Kyiv kalder Volodymyr Zelenskyj donationen for en "historisk beslutning".

- Vi har tre lande, som indtil videre har sagt, at de vil give os F-16-fly: Danmark, Holland og Norge. Vi er ekstremt taknemmelige over for disse tre lande, siger den ukrainske præsident ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Forud for donationen har Norge solgt 32 kampfly til Rumænien. Den aftale vil bestå, siger Jonas Gahr Støre ifølge norske NRK.

Derimod vil et forestående salg af 12 kampfly til det amerikanske selskab Draken International blive aflyst.

