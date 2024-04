Norges politi bevæbnes efter trusler mod muslimer

I Norge bliver politiet over hele landet bevæbnet fra lørdag eftermiddag, efter at der blevet fremsat trusler mod muslimske trossamfund. Politiet er også i løbende kontakt med politiets efterretningstjeneste PST om trusselsbilledet.

Truslerne skal være fremsat på sociale medier.

- Lørdag morgen fik vi anmeldelser om, at der var blevet fremsat trusler mod muslimske trossamfund i Oslo, siger indsatsleder Øyvind Hammervold ved Oslos politi til avisen VG.

Politiet arbejder på at efterforske, hvem der står bag truslerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Ordren om at bære våben gælder omgående og er i kraft indtil videre, siger indsatslederen.

Politiet i Oslo er normalt ubevæbnet.

Op til påske blev der fremsat lignende trusler mod kirker og kristne forsamlinger, og PST udsendte advarsler om øget risiko for terrorangreb.

I Oslos politidistrikt skriver operationsledelsen i en pressemeddelelse til medierne, at meldinger om trusler på sociale medier er ved at blive undersøgt.

- Vi forsøger at finde ud af, hvem der stå bag, og om der er tale om reelle trusler, og om det er nogen realitet i dette. Det gør vi blandt andet, ved at sætte truslerne i sammenhæng med anden information vi har, siger en talsmand for politiet til NTB.

Ifølge Norges TV2 blev truslerne fremsat på chatplatformen Discord, som ofte bliver brugt i forbindelse med videospil.

Statsminister Jonas Gahr Støre er orienteret om, at den midlertidige bevæbning af politiet under årets fejring af den muslimske højtid eid er fremskyndet.

- Alle trusler er uanset deres form uacceptable. Det skal være trygt at udøve sin religion i Norge. For mange muslimer er eid en tid for fællesskab, solidaritet og taknemmelighed. Truslerne, som er fremsat, står i stærk kontrast til dette. Det er uacceptabelt og hører ikke hjemme i Norge, siger Støre i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han siger, at han holder regeringen orienteret om truslerne.

/ritzau/NTB