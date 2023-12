Norges statsminister ryger i russiske komikeres fælde

Den russiske komikerduo Vovan og Lexus, der bragte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) på glatis ved i et telefonopkald at udgive sig for en afrikansk topdiplomat, har fået endnu en skandinav i uføre.

Det drejer sig om Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, der bliver narret til at tro, at han taler med en person, der er "leder i en kommission i Den Afrikanske Union".

Det skriver den norske avis Dagbladet.

Sådan en talte Løkke Rasmussen også med i oktober - troede han. Nemlig Moussa Faki, der står i spidsen for Den Afrikanske Unions administration.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det famøse interview med Støre har fokus på Ukraine. Det blev gennemført i starten af oktober, og det blev lagt på YouTube 6. december.

I den et kvarter lange samtale røber Støre ikke meget.

Han bliver spurgt om problemerne med korneksporten gennem Sortehavet og siger, at det er et kompliceret spørgsmål.

Om Danmark, Norge og Hollands leverancer af F-16-kampfly kan ændre situationen på krigsskuepladsen, konstaterer han, at også det er kompliceret.

- At opbygge et luftforsvar fra bunden er en meget kompliceret operation, og det vil ikke ske på kort sigt, siger han.

Som i Løkke Rasmussen tilfælde bekymrer det den norske regering, at det bliver drevet så vidt. Og til trods for, at intervieweren ikke lyder som nogen afrikaner - ja, nærmest som en russer.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Sådanne hændelser skal ikke forekomme, og de hører heldigvis til sjældenhederne, siger Anne Kristin Hjukse, der er kommunikationschef i statsministerens kontor.

- Vi har gennemgået vore rutiner og opdateret og forbedret dem for at undgå, at noget sådant kan ske igen.

Støre kan så trøste sig med, at han efterhånden er en af mange toppolitikere, der har været igennem samme tur med de russiske komikere.

Blandt dem har været Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, britiske prins Harry, den amerikanske senator Bernie Sanders, Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, og Italiens premierminister, Giorgia Meloni.

/ritzau/