Norsk bjergbestiger anklaget for have svigtet døende sherpa

En kendt norsk bjergbestiger, Kristin Harila, er blevet udsat for beskyldninger om at have gået hen over en døende sherpa uden at hjælpe - fordi Harila ville sætte en rekord.

Kristin Harila blev i forbindelse med rekordforsøget den hurtigste i verden til at bestige verdens 14 højeste tinder

I et langt indlæg på Instagram afviser den 37-årige Kristin Harila beskyldningerne mod hende. Hun siger, at hun og hendes hold "gjorde alt, hvad vi kunne for sherpaen".

Harila og hendes nepalesiske guide Tenjin "Lama" Sherpa blev de hurtigste til at bestige samtlige verdens 14 tinder på over 8.000 meter den 27. juli.

Det skete, da de nåede toppen af bjerget K2 i den pakistanske del af Himalaya.

De to gennemførte deres rekord på tre måneder og en dag.

Dermed overgik de den tidligere rekord, som var sat i 2019 af den britiske eventyrer Nirmal Purja. Han var seks måneder og seks dage om det.

Der har imidlertid været kontroverser på sociale medier, efter at drone-optagelser fra andre bjergbestigere har vist Harilas hold og andre i en smal og farlig passage gå henover den faldne sherpa fra et andet hold.

Sherpaen døde senere.

- Ingen vil huske din sportslige succes - kun din umenneskelighed, skriver en kritiker på Instagram.

- Du har sherpa-blod på hænderne, skriver en anden.

Harila siger i sit indlæg, at hun har følt sig nødsaget til at fortælle sin version af historien efter "al den misinformtion og det had, der nu spredes" - deriblandt "dødstrusler".

Hun siger, at hun og hendes kameramand samt to andre tilbragte "halvanden time i flaskehalsen" i et forsøg på at få reddet den 27-årig sherpa, Muhammed Hassan.

Hun fortsatte derefter bjergbestigningen efter at der kom et nødkald fra et hold forude.

Harila siger, at andre blev efterladt hos Hassan - deriblandt hendes egen kameramand Gabriel. Denne delte ilt og varmt vand med sherpaen, mens andre blot gik forbi.

- I betragtning af alle dem, der blev tilbage og hjalp og vendte om for at hjælpe, mente jeg, at Hassan ville få al den hjælp, som han havde brug for.

Kristin Harila siger, at kameramanden forlod sherpaen efter at have brugt yderligere en time hos ham.

Da de steg ned fra bjerget, fik de at vide, at Hassan var død.

Harilas hold kunne ikke bære ham, da dette ville kræve mindst seks personer.

- Hans død var tragisk, skriver hun og udtrykker medfølelse med sherpaens familie.

Hun siger, at Hassan ikke havde ordentligt udstyr - og blandt andet manglede handsker.

Et stort antal Instagram-brugere har forsvaret Harila og rettet søgelyset mod dem, som ikke havde sikret ham ordentligt udstyr.

