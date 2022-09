Forfatter Maja Lunde skriver om naturens begrædelige kollaps, men har – til manges forargelse – valgt at flyve helt til Svalbard for at lancere sin nye klimaroman

Norsk debat vækker opsigt: Må man flyve for at lancere en bog om klimakrisen?

For et år siden vakte det opsigt i Norge, da en række af landets mest roste og bedst sælgende forfattere skrev under på et indlæg i avisen VG, der navngav de partier, vælgerne burde stemme på. Hvis de altså havde en klima-samvittighed.

I indlægget – der blandt andre var underskrevet af Karl Ove Knausgård, Jo Nesbø, Vigdis Hjorth og Jostein Gaarder – stod der med patos: ”Stem på dem, som lever her om hundrede år, stem på din sønnesøns gråd, stem på din datterdatters første smil.”