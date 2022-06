Norsk forfatter: Alt for mange kvinder tør ikke gøre det, de længes efter, og så bliver de bitre

Alt for mange kvinder tør ikke gøre det, de længes efter, og så bliver de bitre, siger den norske forfatter Herbjørg Wassmo, hvis seneste roman, "Mit menneske", netop er udkommet på dansk. Da hun selv mødte sin mand, var det vigtigt for hende ikke at skulle slås for at holde fast i sin egen identitet

Herbjørg Wassmo er i Aarhus for at deltage i to arrangementer ved litteraturfestivalen LiteratureXchange, hvor hun dels skal fortælle om sin seneste roman, "Mit menneske", dels skal samtale med forfatteren Merete Pryds Helle om stærke kvinder i litteraturen.

”Journalister og anmeldere bliver ved med at skrive og tale om de stærke kvinder i mine romaner. De er der også, og jeg vil også gerne tale om dem. Men det er mændene i mine bøger, jeg selv føler mig nærmest på, eller som jeg kan kommunikere mest med. Kvinderne skal ligesom bare klare sig, og det sørger jeg for, at de gør. Men mændene i mine romaner er mine nærmeste medarbejdere i at forstå det at være menneske,” siger Herbjørg Wassmo, da Kristeligt Dagblad møder hende i et mødelokale på DOKK1, Aarhus’ bibliotek og kulturhus, der ligger centralt i byen med udsigt til den nye bydel Aarhus Ø.