Norsk forfatter får H.C. Andersen-pris med to års forsinkelse

Efter en ventetid på to år på grund af corona kunne den norske forfatter Karl Ove Knausgård søndag lægge vejen forbi Odense og modtage H.C. Andersen Litteraturprisen.

Knausgård er måske mest kendt for selvbiografen "Min Kamp", som blev udgivet mellem 2009 og 2011 som en føljeton.

Anne Marie Mai, som er næstformand i priskomitéen og professor i dansk litteratur, holdt en tale, da prisen blev uddelt søndag.

- Kære Karl Ove Knausgård. Hvor er det dejligt at tale til dig på dansk og lytte til dit norske sprog. Vi har stærke kulturelle relationer i Norden, og mange danske læsere har slugt dine bøger på norsk straks ved udgivelsen, sagde hun.

Anne Marie Mai mener, at mange ikke har kunnet vente på oversættelsen til dansk, inden de skulle videre med Karl Ove Knausgårds værk.

Karl Ove Knausgård forelæste klokken 10 søndag på Odense Bibliotek. Det gjorde han sammen med de lektorer i dansk litteratur Jon Helt Haarder og Adam Poulsen.

Knausgård er den første nordiske forfatter, som får H.C. Andersen-prisen. Den er tidligere gået til forfattere som J.K. Rowling, Isabel Allende, Sir Salman Rushdie og Haruki Murakami.

Efter forelæsningen blev forfatteren vist rundt i H.C. Andersens hus. Her blev der også afsløret en særlig mindeplade for forfatteren.

Karl Ove Knausgård fik desuden en bronzeskulptur - "The Ugly Duckling" - 500.000 kroner samt diplomet "The Beauty of the Swan".

Selve prisuddelingen foregik søndag eftermiddag på Odense Rådhus.

Ud over føljetonen "Min Kamp" har Karl Ove Knausgård blandt andet skrevet romanen "Ude af verden", som udkom på dansk i 2005.

Bogen var Karl Ove Knausgårds debut i 1998. Her vandt han som den første debutant nogensinde den norske kritikerpris.

/ritzau/