Norsk litteratur henrykker danskerne

Læsekredse står i kø til norske romaner, der storsælger hos boghandlerne. Norske forfattere har et sprogligt overskud og en eksistentiel alvor, der tiltaler os

Læsekredse tilknyttet Aarhus Bibliotekerne er villige til at vente næsten halvandet år på at komme til at læse og diskutere norske Vigdis Hjorths roman ”Arv og Miljø”. Lidt kortere ventetid er der på romaner af Anne B. Ragde, Herbjørg Wassmo og Håkan Nesser, men fælles for de norske skønlitterære samtidsromaner er, at de ofte er væk fra bibliotekernes hylder.

Vil man låne dem i sæt af 8-10 eksemplarer til en læsekreds, er der ikke andet at gøre end at stille sig i kø. Mindre populære bøger kan skaffes i læsesæt med kortere varsel.

”Det ser ud til, at de norske romaner er ved at vælte de svenske, og i nogen grad også de islandske, af bordet, når læsekredsene skal vælge litteratur,” siger bibliotekar Mette Kirkegaard Jensen, der står for Aarhus Bibliotekernes læsende grupper.

Andre biblioteker beretter om samme tendens. I Vejle er det bibliotekar Else Zakarias, der styrer læsekredsene, og her er en håndfuld af dem lige nu i gang med at læse norske bøger. I sine anbefalinger til de litteraturglade biblioteksbrugere har hun blandt andet anvist Erik Fosnes Hansens ”Et hummerliv” og Merete Lindstrøms ”Fra vinterarkiverne”.