Norsk litteraturkritiker: Enhver forfatter skriver imod dødens sorte punktum

Litteraturen ligner døden: Selvom den er for alle, møder vi den alene. Det siger forfatteren Bernhard Ellefsen, som i sin nye bog ”Imot døden” skriver om litteratur som en protesthandling mod døden

De dødes stemmer kan stadig høres på gamle grammofonplader og via nye playlister i radioen, der endnu spiller John Lennon, David Bowie og Kim Larsen. Og sådan dør litteraturens stemmer heller aldrig helt, så længe nogen stadig higer og søger i gamle bøger.

Den amerikanske filminstruktør Woody Allen har dog engang sagt, at han helst ikke vil opnå udødelighed gennem sin kunst – men ved ikke at dø, ligesom han også har sagt, at han hellere vil leve for evigt i sin lejlighed end i sine landsmænds hjerter.

Den norske boganmelder Bernhard Ellefsen griner højt af Woody Allens udødelige replikker, men tilføjer så tørt, at Woody Allen jo har ret i, at den kunstneriske udødelighed er en ringe trøst for den, der skriver til eftertiden, selvom man til den tid måske bliver betragtet som kongen over punch- lines. For enhver forfatter styrer i sidste ende mod det punktum, som døden sætter. Og det er et frygteligt faktum, som fylder mange med frygt. Men i sin nye bog ”Imot døden”, der ikke er oversat til dansk, gennemgår Bernhard Ellefsen alligevel en række tekster, som i det mindste kan trøste den, der læser. Og den unge boganmelder og forfatter indrømmer uden at blinke, at han selv er bange for døden.

”Jeg har en livlig dødsangst. Ja, jeg er faktisk på en helt normal måde rædselsslagen for at dø. Sådan har mange det nok. For det

virker som en helt urimelig tanke, at vi skal dø. Men jeg synes alligevel, at de forfattere, der skriver om deres egen dødsangst, er mest interessante,” siger Bernhard Ellefsen, som ikke er lige så optaget af forfattere, der har forsonet sig med døden.