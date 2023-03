Norsk parti kræver svar om sikkerhedsvurdering ved TikTok-datacenter

TikToks planer om at åbne et datacenter i Norge skaber politisk ballade.

Partiet Venstre vil gerne vide, om regeringen har undersøgt, hvorvidt der er sikkerhedsmæssige udfordringer ved, at TikTok lagrer data i landet.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

- Det er afgørende, at offentligheden får kendskab til, om denne beslutning er blevet godkendt af de norske myndigheder, hvilke krav der er stillet, og hvilke sikkerhedsvurderinger, der er foretaget, siger Alfred Bjørlo, som er erhvervspolitisk ordfører i Venstre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til det norske medie NRK oplyser Sofie Nystrøm, som er direktør i den nationale sikkerhedsmyndighed i Norge (NSM), ifølge NTB, at det er uklart, hvilken risiko et TikTok-datacenter i Norge udgør.

- Vi ser, at trusselsaktørerne er interesseret i vores datacentre, og at der er stor værdi i dem. Hvis en af de ydelser går ned, vil det have stor betydning for os som individer og staten, siger hun ifølge NTB.

Imens flere lande forbyder eller fraråder TikTok for embedspersoner og politikere, har det sociale medie indgået en aftale med datacenter-selskabet Green Mountain om at bygge et datacenteranlæg i Norge.

Det bekræftede det norske selskab i en pressemeddelelse onsdag.

TikTok er ejet af det kinesiske firma ByteDance.

Appen indsamler data om sine brugere, og det er grunden til, at flere lande forbyder appen på myndighedspersoners arbejdstelefoner. Der er nemlig en frygt for, at følsomme oplysninger havner i Kina.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Danmark har Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS) advaret mod brugen af appen.

Brugen af TikTok frarådes, fordi appen beder om rettigheder og adgange på den enhed, den er installeret på.

På baggrund af anbefalingen fra CFCS har flere ministerier forbudt brugen af TikTok på arbejdstelefoner.

Torsdag har flere medier, blandt andet Danmarks Radio, frarådet medarbejdere at bruge det kinesiskejede sociale medie på arbejdstelefoner.

/ritzau/ntb