Norsk politi anholder endnu en russer med drone ved lufthavn

Russisk mand erkender at have fløjet drone i Norge. Han har fotos af lufthavn og en af forsvarets helikoptere.

Norsk politi har anholdt endnu en russisk statsborger, efter at han er blevet set fotografere ved Tromsø lufthavn.

Den 51-årige russiske mand havde en del fotoudstyr, herunder en drone.

Manden blev anholdt fredag morgen efter et tip fra en ansat i Avinor, der driver de norske lufthavne.

Norsk politi har beslaglagt mandens fotoudstyr, en drone og flere hukommelseskort.

Politiet oplyser, at den sigtede har erkendt at have fløjet med drone i Norge. Nu fortsætter forhør af manden og gennemgang af hans ejendele.

- Af det beslaglagte, som vi har gennemgået, har vi blandt andet set billeder af lufthavnen i Kirkenes og billeder af forsvarets Bell-helikopter, oplyser politiadvokat Jacob Bergh.

- Han siger, at fotoudstyret var til private formål, tilføjer Bergh, der ikke vil gå yderligere i detaljer om mandens forklaring.

Politiets Sikkerhedstjeneste (PST) er gået ind i sagen, siger politiadvokaten.

Den anholdte blev lørdag formiddag varetægtsfængslet i to uger. Politiet havde begæret ham varetægtsfængslet i fire uger.

Mandens forsvarer, Ola Larsen, siger, at manden har argumenteret for, at han skulle løslades.

Det er ikke forbudt for hverken russere eller andre at filme eller at tage fotos ved lufthavne i Norge.

Men siden krigen i Ukraine brød ud i februar, har det været forbudt for russere at flyve luftfartøj eller droner i Norge, skriver netavisen VG.

På avisens spørgsmål om, hvorvidt faren for spionage eller sabotage er en relevant problemstilling i denne sag, svarer Jacob Bergh:

- Det er det, der er baggrunden for flyveforbuddet. Det er relevant, ja. Men vi har ikke noget konkret i denne sag. Det er for tidligt at sige.

Den 51-årige russer er ikke bosat i Norge. Han har forklaret, at han er rejst igennem Storskog torsdag og var på vej til Svalbard i det nordlige Norge.

Storskog er en grænseovergang på den norsk-russiske grænse. Den ligger i det nordøstlige Norge.

Det er anden gang inden for få dage, at en russisk statsborger er blevet anholdt af norsk politi for at have brugt en drone i Norge.

Tirsdag blev en anden russisk mand stoppet ved Storskog, da han var på vej til at forlade Norge.

Han havde to droner og flere elektroniske lagringsenheder. Han blev fredag varetægtsfængslet i to uger.

Politiadvokat Bergh siger, at politiet foreløbig ikke ser nogen sammenhæng mellem de to anholdelser.

