Norske forlag får kæmpebøde for ulovligt samarbejde

Fem norske bogforlag skal af med en halv milliard kroner for konkurrenceforvridende samarbejde.

Konkurrencetilsynet i Norge varsler fem aktører på bogmarkedet, at de vil blive afkrævet bøder for en halv milliard norske kroner (335 millioner danske kroner) for ulovlige aftaler.

Det drejer sig om forlagene Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad og Bjørke, Ascheoug samt Bokbasen.

Ifølge konkurrencetilsynet har forlagene deltaget i et ulovlig samarbejde ved blandt andet at blive enige om fremtidige bogpriser og tidspunkter for, hvornår bøger skal udgives.

De skal derfor betale gebyrer - svarende til bøder - til cirka til en halv milliard norske kroner.

- Vi ser meget alvorligt på denne type ulovlig samarbejde, hvilket størrelsen på de varslede gebyrer understreger, siger afdelingsdirektør Gjermund Nese i det norske konkurrencetilsyn

/ritzau/NTB