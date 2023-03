Norske ministerier fraråder brug af TikTok og Telegram

Norge har med øjeblikkelig virkning frarådet ministre og andre højtstående folk i det politiske system at bruge TikTok og Telegram.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Beslutningen kommer efter en vurdering, som Den Nationale Sikkerhedsmyndighed i Norge (NSM) tirsdag har offentliggjort.

- På baggrund af dette har statsministeren besluttet, at ingen statsråder, statssekretærer eller politiske rådgivere skal have TikTok eller Telegram på deres tjenestetelefoner eller tablets, siger statssekretær Kristine Kallset.

Justits- og beredskabsminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet blev orienteret om vurderingen fra NSM mandag.

- Jeg støtter NSM's vurdering. Derfor kommer justits- og beredskabsministeriet i dag til at sende et brev til alle ministerier om, at vi fraråder at have TikTok og Telegram på tjenesteenheder, siger hun.

TikTok er ejet af det kinesiske selskab ByteDance, som indsamler store mængder data om brugerne. Telegram har russiske ejere.

NSM vurderer, at de to apps ikke bør installeres på enheder, som har tilgang til en virksomheds interne digitale infrastruktur.

Det lyder desuden, at man også skal være påpasselig med andre sociale medier. Det drejer sig eksempelvis om Facebook, Instagram og Snapchat.

Norge er langtfra det første land, der fraråder politikere at bruge TikTok.

I Danmark har flere ministerier - herunder Statsministeriet - og kommuner helt forbudt brugen af det kinesiske sociale medie. Derudover frarådes det for både medlemmer og ansatte i Folketinget og hos flere medier.

EU-Kommissionen og EU-Parlamentet har også forbudt brugen af TikTok. Det samme har Det Hvide Hus i USA - gældende for alle ansatte.

TikTok har over en milliard brugere på verdensplan. Appen er meget populær blandt børn og unge i USA og øvrige lande i Vesten.

Telegram er en krypteret kommunikationstjeneste.

/ritzau/