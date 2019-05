Northside og Tinderbox solgt til amerikansk kapitalfond

Dansk selskab bag festivalerne Northside og Tinderbox ejes nu af amerikanere, skriver Århus Stiftstidende.

Det danske selskab Down the Drain Holding, der står bag festivalerne Northside og Tinderbox, er solgt til det amerikanske selskab Superstruct Entertainment.

Det skriver Århus Stiftstidende på hjemmesiden.

Virksomheden Superstruct Entertainment, der er ejet af kapitalfonden Providence Equity, driver i forvejen 25 festivaler på verdensplan.

- Vi var reelt nødt til at gøre noget i denne retning, spørgsmålet var blot, hvem vi skulle vælge. Når de andre festivaler bliver samlet, bliver det svært for os at stå alene, siger direktør for Down the Drain Holding Brian Nielsen ifølge Århus Stiftstidende.

- Superstruct har store fordele med hensyn til information om kunstnernes planer og kontakt med dem. Man kan lave samlede aftaler, hvor man booker et navn til flere festivaler samtidig, siger han.

Superstruct Entertainment ledes af administrerende direktør James Barton, der er tidligere topchef i virksomheden Live Nation, som blandt andet står for koncerter og festivaller.

Inden for de seneste par år har det amerikanske selskab også opkøbt festivaler i Norge, Finland, Ungarn, Spanien og Australien.

/ritzau/