Notre-Dame står i flammer på filmlærredet i ny fransk, spektakulær katastrofefilm

Anden påskedag den 15. april 2019 klokken 18.17 startede en brand i tagkonstruktionen på Notre-Dame i Paris, der i løbet af få timer spredte sig til hele kirken og spandt den ind i flammer. En chokeret offentlighed fulgte med i breaking news på alverdens tv-skærme og tablets, mens øjenvidner brød grædende sammen og faldt på knæ i Paris, og i sang og bøn forsøgte at anråbe de hellige magter, som kirken blev rejst for i år 1345, om hjælp.

For det var et af kristenhedens vigtigste symboler, der stod i flammer, og i fransk sammenhæng nationens væsentligste kirke og ikoniske samlingspunkt. Ved siden af Peterskirken i Rom, måske den bedste kendte kirke i verden med tvillingetårnene som vartegn for en by, dens indbyggere og mange, mange besøgende. De fleste ved, hvad der skete, og at branden blev slukket lige inden den totale katastrofe indtraf og intet længere stod til at redde. Ligesom de fleste ved, at den franske præsident og stat har sat alt ind på en genopbygning, koste hvad det vil. Man ved tillige, at hele det forløb for tiden bliver registreret i dokumentarfilm, der løbende fortæller om det bekostelige arbejde, og de minutiøse og pietetsfulde forsøg på at finde de rigtige løsninger i restaureringen med inddragelse af de ypperste eksperter.