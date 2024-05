Novos slankende medicin får central rolle i South Park

Novo Nordisks diabetesmedicin Ozempic, der også har en slankende effekt, får en central rolle i den amerikanske kultserie "South Park".

Det har streamingtjenesten Paramount+ løftet sløret for i en trailer for et nyt specialafsnit af serien, skriver Variety.

Afsnittet, der har navnet "Enden på overvægt", har premiere i USA og Canada 24. maj, hvorefter det senere vil kunne ses andre steder i verden på streamingtjenesten.

Vægttabsmedicin tager byen South Park i serien med storm, lyder beskrivelsen af afsnittet ifølge magasinet People.

- Når Cartman (en af seriens hovedkarakterer, red.) nægtes adgang til den livsændrende medicin går børnene i aktion, lyder det.

Eric Cartman jagter med sine venner adgangen til stoffet semaglutid, der indgår i Ozempic, så han kan tabe sig.

I serien følger man de fire drenge Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman og Kenny McCormick.

Serien er fyldt med sort humor og er kendt for at behandle aktuelle emner satirisk og bramfrit.

I 2021 underskrev skaberne af serien, Trey Parker og Matt Stone, en ny tv-aftale, hvor de forpligtigede sig til at levere blandt andet yderligere seks sæsoner frem til 2027.

Serien, der første gang blev vist i 1997, havde da allerede løbet over 23 sæsoner med i alt 309 afsnit.

Den store popularitet ved diabetesmedicinen Ozempic, der indeholder samme slankende stof som Novo Nordisks vægttabsmedicin Wegovy, har sat gang i spekulationer om, at medicinen bruges som off-label.

Ordet dækker over, at medicin udskrives til et andet formål end det, som den er godkendt til.

Ozempics popularitet i Danmark hos både personer med og uden sukkersyge betyder, at regionernes økonomi er kommet gevaldigt under pres den seneste tid.

/ritzau/