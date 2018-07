Nu går det løs med tyreløb i Pamplona

Dyreaktivister har protesteret forgæves. De traditionelle tyreløb i Pamplona i Spanien begynder.

Tyreløb-festivalen i Pamplona i Spanien er officielt begyndt.

Festivalen, der varer i otte dage, kaldes San Fermin, og den kommer, selv om dyreværnsaktivister har protesteret og taler om dyremishandling.

På førstedagen fredag har der været traditionelt fyrværkeri, og lørdag begynder tyreløbene igennem byens gader.

Torsdag protesterede omkring 100 demonstranter iklædt masker, der forestiller tyre, foran byens rådhus for at gøre opmærksom på, at begivenhederne ifølge aktivisternes opfattelse er dyremishandling.

Under San Fermin slippes der hver dag tyre løs, og de drives så igennem byens gader.

Tyreløbet slutter, når tyrene er nået frem til en indhegning ved den tyrefægter-arena, hvor dyrene om aftenen skal kæmpe mod en toreador.

Aktivisterne er imod tyrefægtning. De siger, at der hvert år dræbes 20.000 tyre i arenaer i Spanien.

I Pamplona er den strækning, som tyrene skal løbe for at nå frem til arenaen, 875 meter lang. Hvert år bliver snesevis af mennesker såret af tyrene, der enten stanger dem eller tramper på dem.

Det sker, at folk dør af det. Det seneste dødsfald var i 2009.

I øvrigt var forfatteren Ernest Hemingway med til at gøre Pamplonas tyreløb verdensberømt ved at fortælle om det i sin bog "The Sun Also Rises" - på dansk "Solen går sin gang". Bogen er fra 1926.

/ritzau/dpa