I sidste uge døde den franske filminstruktør Jean-Luc Godard. Ideologisk stod Godard og jeg for det meste langt fra hinanden, og det er rigtig mange år siden, at han gjorde nævneværdigt væsen af sig i kunstnerisk henseende.

Men meget berørt over hans død blev jeg, for som filmentusiast må jeg hævde, at Godard har hørt til blandt de allerstørste instruktører i min levetid. ”Livet skal leves” fra 1962 vil jeg fortfarende sætte meget højt på en liste over filmhistoriens største indsatser.