Nu kan folk med android-telefoner igen hente mediet Parler

Det kontroversielle sociale medie Parler kan igen hentes i Googles appbutik efter et års udelukkelse.

Google tillader igen det kontroversielle sociale medie Parler i dets appbutik, Play Store.

Dermed er mediet igen muligt at hente fra en android-telefon eller tablet, lød det fredag.

Parler er især kendt for at være tilflugtssted for mange af den tidligere præsident i USA Donald Trumps tilhængere, da deres profiler blev lukket af medier som Twitter og Facebook.

Google fjernede Parler fra deres tjeneste få dage efter et dødeligt stormløb på kongresbygningen i Washington D.C. i januar 2021. Her var begrundelsen, at platformen havde tilladt "uhørt indhold", der kunne opildne til mere vold.

Artiklen fortsætter under annoncen

Google er ikke det første firma, der har lukket Parler ind i varmen igen. Også Apple har igen tilladt at platformen kan downloades via deres appbutik, App Store.

Parler får lov til at vende tilbage til Play Store, fordi platformen lover at fjerne voldeligt indhold og blokere de brugere, der ikke lever op til Parlers egne retningslinjer, lyder det fra Google.

- Alle apps på Google Play, som indeholder brugergenereret indhold, er pålagt at implementere robuste moderationpraksisser, som forbyder stødende indhold, lyder det i et svar fra en talsmand fra Google.

Ifølge Parler selv havde mediet mere end 20 millioner brugere, inden det blev fjernet fra Google og Apples platforme.

/ritzau/AFP