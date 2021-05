Nu må korene endelig mødes igen: ”Det har været et stort savn”

Pandemien har givet fællessang en genopblomstring, og mange har fundet en glæde ved at synge sammen. Alligevel var korene blandt de sidste grupper i samfundet, der igen måtte mødes. Kristeligt Dagblad var med til Det Danske Kammerkors første korprøve siden december

På vej ind i kirkerummet til Lindevang Kirke på Frederiksberg ved København kommer Det Danske Kammerkors dirigent, Lene Schuldt Jensen, i første omgang til at sætte en forkert nøgle i døren. Det understreger på en måde, at det er lang tid siden sidst, kommenterer et af kormedlemmerne. Det er nemlig første gang i næsten et halvt år, at koret mødes til korprøve.

Gensynsglæden er stor, og snakken fylder lokalet, mens korsangerne finder nodestativer frem. Der skal fortsat holdes afstand, så pladserne skal lige orkestreres, inden sangen kan flyde mellem dem. Der skal også være styr på noderne, og de afslører, at koret ikke har mødtes siden før jul. En af korsangerne falder i hvert fald over ”Julen har bragt velsignet bud” her til en prøve i slutningen af maj.

”Vi stod klar med repertoiret til julekoncerten. Og så blev vores mulighed for at synge sammen igen taget fra os,” fortæller dirigent Lene Schuldt Jensen om nedlukningen i december. Hun har været i lidt af en ”eksistentiel krise”, idet hun ikke har kunnet udøve den musik, hun lever – og holder – af. Der er nogle beslutningstagere, som ikke har forstået musikkens betydning, siger hun med henvisning til at føle sig overset i genåbningsprogrammet. Det var først i fredags, den 21. maj, at sangaktiviteter igen blev mulige som led i myndighedernes gradvise genåbning af det danske samfund. Selv solisters musiktimer har været aflyst længe under krisen, selvom det er nemt at holde afstand mellem én musiklærer og én elev, siger dirigenten.

Nedlukningen af korene var mere forståelig, mener kormedlem Steen Budde-Lund, der har sunget i Det Danske Kammerkor i snart to år.

”Rent fysisk slynger vi luft ud, når vi står og synger. På den måde er der en særlig smitterisiko ved vores samsang. Så jeg har holdt mig til de retningslinjer, der er blevet udstukket.”

Det har dog ikke gjort savnet til korsangen mindre, fortæller Marianne Bach Storgaard, der har sunget i koret siden 2014 og har gået til kor, siden hun var seks år. Afbrudt af en mindre korpause, da hendes børn var små, har hun gået til kor hele livet, fordi hun ikke kan undvære det.

”Jeg bliver glad af det. Jeg kan gå til kor i skidt humør, men jeg går altid derfra i godt humør,” siger hun og fortsætter:

”Derudover er det dejligt at lave musik med stemmerne. Det er udfordrende at holde sin egen stemme op mod de andre stemmer, og man skal have noget teknisk kunnen. Derfor er det ekstra fedt, når det går op i en højere enhed. Det gør det ikke altid. Men når der er en koncert, der går virkelig godt, så kan jeg selv få gåsehud, når det lyder allersmukkest.”

”Ja, det er en berusende fornemmelse,” supplerer Steen Budde-Lund: ”Når jeg kører hjem, synger jeg hele vejen, og folk kigger,” griner han.

Denne ufrivillige korpause har varet længere, end den første nedlukning sidste forår gjorde. Og det har Steen Budde-Lund kunnet mærke. Han synes, at det har været hårdt, at der ikke har været en løsning i horisonten. Ventetiden har føltes endeløs, så det er dejligt endelig at kunne være sammen igen.

Marianne Bach Storgaard er enig i, at det har været en lang vinter.

”Jeg har virkelig manglet koret. For mig er tirsdag aften et frirum, en aften som er min egen. Jeg kommer glad hjem, og det giver mig energi.”

”Er det ikke skønt at høre hinanden igen?” spørger dirigent Lene Schuldt Jensen, efter de første strofer af Johannes Brahms’ ”Waldesnacht” har klinget ud i rummet.

”Jo,” lyder det samstemmende fra koret. ”Det er så stort,” tilføjer en af korsangerne.