Ny antologi rejser spørgsmålet: Er fortabelsen kristeligt set en kz-lejr?

En mand døde og undrede sig over at blive lukket ind i himlen af Sankt Peter. ”Det kan jeg slet ikke forstå. Jeg troede, I førte regnskab”. ”Ingenlunde”, svarede Peter, ”vi er flinke heroppe”. ”Jamen, hvad så med alle dem dér?”, spurgte manden og pegede på en stribe mandspersoner, som stod og dunkede hovedet mod en mur. ”Nå, dem”, sagde Sankt Peter, ”de var alle sammen sikre på, at vi førte regnskab”.

Vittigheden stod at læse i Erik Skyum-Nielsens nekrolog over Johannes Møllehave (1937-2021) i Information som et udtryk for den folkekære præsts teologiske ståsted. Forfatterne til antologien ”Livets risiko – Himmel og Helvede” indtager den modsatte position. Her er muligheden for fortabelse en kun alt for påtrængende fare.

I forordet beder udgiverne læseren derfor forestille sig en turistguide i Polen under Anden Verdenskrig, der førte turisterne til en kz-lejr og meddelte dem ”sandheden om stedet med al den fortvivlelse og vrede, det ville medføre hos hver og en af dem, samt et stærkt ønske om forandring og beslutning om at vende hjem og advare enhver mod den overhængende risiko for et fangenskab i koncentrationslejren”.

Man gnider vantro øjnene og genlæser de absurde ord, der efterlader indtrykket af, at ofrene for holocaust kunne have undgået gaskamre og krematorieovne. Og hvad ligner det at præsentere fortabelsen som identisk med at blive sendt i en kz-lejr på ubestemt tid?

Forordet yder på den måde ikke bogen retfærdighed, da den indeholder glimrende overvejelser over den dobbelte udgang. Bogen består af længere indlæg fra teologer blandt andet med tilknytning til Menighedsfakultetet og Dansk Bibel Institut. Herefter følger replikker fra præster på den tidehvervske og grundtvigske fløj, hvis ord med lidt god vilje kan tolkes som en anerkendelse af anliggendet i udgivelsen. Charlotte Dyremose minder dog om, at ”da vi alle uden undtagelse er syndere, må Guds rige nødvendigvis være fuld af syndige mennesker, der er blevet tilgivet”.

Og det er jo en god pointe at have med, når talen falder på frelse og fortabelse.

Centralt i bogen står kritikken af den amerikanske professor Illaria Ramellis, der i et stort værk slår til lyd for alles frelse. Det lykkedes adskillige af bogens bidragydere ganske effektivt at klæde professoren af og påvise, at hendes læsning af de oldkirkelige tekster er selektiv og manipulerende. Lars Sandbeck og Johannes Værge bliver også eftertrykkeligt ålet, og her havde det været interessant, hvis man havde indhentet og optrykt de to teologers svar på kritikken.

Jørgen Sejergaard har dykket dybt ned i Grundtvigs produktion og kan konstatere, at hos den danske kirkefader er der ikke nogen vaklen i synet på frelse og fortabelse: ”I sine salmer og prædikener fastholder Grundtvig langt mere tydeligt og udførligt end nogen missionsk teolog i dag læren om dommens dobbelte udgang i den strengest tænkelige form, hvor de fortabte ikke tilintetgøres, men lider i al evighed”.

Det vil nok komme som en overraskelse for mange grundtvigianere, og jeg synes heller ikke, at der helt er dækning for den vurdering i alle citaterne, der anføres. Men det er en god artikel, og Sejergaard bør få mulighed for en offentlig diskussion med repræsentanter fra Grundtvigsk Forum om emnet her i 150-året for Grundtvigs død.

Når den dobbelte udgang fortoner sig i folkekirken, hænger det sammen med, at præsterne nok mest foretrækker den runde og rare tale, lyder påstanden gerne. Men det kunne jo også hænge sammen med, at forkyndelsen generelt er mere dennesidig end hinsidig, eftersom det er svært at prædike om noget, man ingen erfaring har med, uden at ordene hurtigt får en postulerende klang. Jan Holm Mortensen pointerer da også, at man aldrig bør dømme om andres frelse og heller ikke fortabelsens mulighed, hvis det ikke samtidig er en personlig anfægtelse.

”Livets risiko” er en væsentlig bog, fordi den rejser spørgsmålet: Hvad sker der med en forkyndelse, hvor himmel og helvede er forsvundet? Sørine Gotfredsen er ikke i tvivl i sit bidrag i bogen: ”Tanken om alles frelse har jo som konsekvens, at selv den mest koldblodige morder er nøjagtig lige så meget værd som det menneske, han har dræbt. Troen på alles frelse bagatelliserer arten af vore gerninger og opløser en del af adelsmærket ved at være skabt.”

Livets risiko – Himmel og Helvede. Jørgen Sejergaard, Henrik Højlund og Hans-Ole Bækgaard (red.). 208 sider. 250 kr. Lohse