Ny app samler tusindvis af danskere til quiz hver aften

Livefunktioner på digitale medier giver et fællesskab, som bliver større, siger specialist i sociale medier.

Hver aften klokken 20 griber omkring 20.000 mennesker i Danmark mobiltelefonen og tuner ind på en app, der sender et quizshow.

Showet hedder "Primetime". Det blev lanceret i Danmark i januar. 171 brugere deltog i første udsendelse.

Konceptet tager velkendte elementer som live-udsendelse, app og quiz og fusionerer dem til et nyt koncept i dansk kontekst. Det er muligt for brugere at chatte med hinanden og værten under udsendelsen.

Og netop interaktionen i realtid fremhæver journalist og specialist i sociale medier Katrine Villarreal Villumsen ved konceptet.

- Alt det, vi skulle snakke om dagen efter, når vi mødte hinanden på arbejde eller i skole, kan vi snakke om live, siger hun.

Formatet, hvor man kan sidde hvor som helst, se det samme og chatte, er ikke nyt. YouTube har det. Facebook har det. Snapchat har det. Instagram har det.

- Vi ser det allerede i stor stil lige nu. Det er helt sikkert noget, som brugere kommer til at se og bruge meget mere, siger hun.

Hun beskriver tendensen og "Primetime" som en sammensmeltning af noget gammelt og noget moderne.

- De har taget et program, der har eksisteret i mange, mange år både på tv og radio, og gjort det moderne og interaktivt, hvor alle kan følge med, uanset hvor i verden vi er henne, siger Villumsen.

Over 100.000 danskere har på fire måneder downloadet appen. Og udviklingen kan mærkes, fortæller "Primetimes" danske landechef, Richardt Funch.

Han mener, at "Primetime" har ramt noget særligt.

- Vi skaber en lejrbålseffekt, hvor folk får en push-besked. Og hvis man har lyst til at være med, er det ikke om fem minutter, det er nu, siger Richardt Funch.

- Det tror jeg, at folk har savnet lidt i tv-medier. Vi samles om noget, som vi kan forholde os til, som vi kan snakke om, og som folk synes, er hyggeligt.

Om platformene med livestreaming og chat ligger i direkte konkurrence med flow-tv, er dog ifølge Katrine Villarreal Villumsen usikkert.

Hun mener, at det traditionelle flow-tv fortsat har en fremtid, så længe det viser den gode historie eller det gode koncept.

"Primetime" er stiftet i Sverige og har været der siden marts 2018. I Sverige er appen downloadet mere end 1,1 million gange. Selve quizzen rummer 11 spørgsmål per program.

De spillere, der svarer rigtigt på alle spørgsmål, deler pengepræmien, som gennemsnitligt ligger på 500 kroner i alt.

/ritzau/