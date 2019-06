Ny bog og film i populære Hunger Games-serie er på vej

Den meget populære bogserie "Hunger Games" om Katniss Everdeen solgte mere end 100 millioner eksemplarer.

En ny bog og film i den meget populære "Hunger Games"-serie er på vej.

Det skriver forlaget Scholastic, der udgiver den populære bogserie, i en pressemedelelse mandag. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Bogen udkommer efter planen næste år og vil blive filmatiseret derefter, oplyser filmselskabet Lionsgate, der står bag filmatiseringen af bøgerne.

Den nye bog kommer til at foregå 64 år før handlingen i de tre andre bøger. Her vil man igen besøge den postapokalyptiske verden Panem, men i perioden, der er kendt som "the Dark Days" i fortællingen.

Her kæmper nationen med at komme tilbage på fode efter en hård krig.

De originale tre bøger har solgt over 100 millioner eksemplarer.

Bøgerne er skrevet af Suzanne Collins og handler om teenageren Katniss Everdeen, der bliver tvunget til at deltage i et realityprogram, hvor deltagerne skal kæmpe til døden.

Bøgerne er blevet til fire film, der har indtjent knap tre milliarder dollar over hele verden. Her bliver Katniss Everdeen spillet af den amerikanske skuespiller Jennifer Lawrence.

Formanden for Lionsgate, Joe Draken, glæder sig til at komme i gang med at lave filmen.

- Som det stolte hjem for "Hunger Games"-filmene har vi svært ved at vente på, at Suzanne Collins' næste bog bliver publiceret, siger han.

- Vi har talt med hende undervejs i skriveprocessen, og vi ser frem til at arbejde sammen med hende om filmen, siger Joe Draken.

Suzanne Collins siger, at bogen vil udforske naturtilstanden, hvem vi er, og hvad vi opfatter som nødvendigt for vores overlevelse.

/ritzau/