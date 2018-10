Ny bog om danske helgener er for ujævn

2 stjerner

Sjusket redigering er et stort irritationsmoment

Der er helgener i Danmark, og der er danske helgener i hele den katolske verden. Erling Agergaard har samlet hele den skare af helgener, der æres eller på en eller anden måde kan knyttes til Danmark. Det er der kommet en bog ud af på forlaget Hovedland. Forfatteren har ikke været hjulpet meget af forlaget, der har ladet alle mulige fejl slippe igennem. Det er et meget stort irritationsmoment under læsningen.

Første del handler om helgener og helgenvæsen, anden del om Danmarks helgener. Da afsnittet om helgener og helgenkåring hverken er klart, tydeligt eller rigtigt, er læseren meget hurtigt placeret i en forvirring, der desværre følger hele bogen. Forfatteren veksler tilsyneladende uanfægtet mellem helgenkåring, kanonisation, saligkåring og beatifikation. Saligkåring er en forudsætning for helgenkåring, og det er et sagsforhold, der nok burde fremstilles med større teologisk stramhed og i et sikrere historisk perspektiv. Der savnes klare definitioner, hvilket man skylder den kirke, der gennem århundreder har været yderst opmærksom på præcision og sikker definition, når det gælder helgener og helgekåring. Forudsætningen vil her være et blot nogenlunde kendskab til latin.