Ny digtsamling kredser om, hvordan man sætter et barn i en verden, der er ved at gå under

Hvorfor har vi skabt en civilisation, der er i gang med at ødelægge sig selv, spurgte forfatter Julie Sten-Knudsen, da hun blev mor for tre år siden. Nu er hun aktuel med digtsamlingen ”Syv lag” om kejsersnit, moderskab og klimakrise