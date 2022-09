Ny exo-fiktionsroman trækker billedkunstneren Franciska Clausen ud af glemslen

Francisca Clausens (1899-1986) karriere og personlige livshistorie er arketypisk i den forstand, at den føjer sig til de mange fortællinger fra fortiden om unge, begavede kvinder, der enten aldrig fik mulighed for at udvikle deres talent eller også måtte kæmpe mod hårde odds for at komme frem og blive taget alvorligt. Ofte gled de senere ud i glemslen.

Franciska Clausen tilhører det sidste hold. Hun bliver verdensberømt i udlandet, men mister alt, da hun vender hjem til Danmark og bliver miskendt. Resten af livet må hun bo hjemme hos sin mor og ernære sig som portrætmaler. I mange år var hun stort set skrevet ud af kunsthistorien.