Ny festival kombinerer film med vild natur til de mindste

Når filmfestivalen Buster løber af stablen i år bliver det med en helt ny festivalplads midt i naturen på Amager Fælled.

Den nye festival i festivalen går under navnet Buster i Naturen og skal åbne naturens forunderlige verden for de mindste.

- Der er rigtig meget skærm i verden for børnefamilier. Men samtidig ved vi, at film og fortællinger også er indgangen til nysgerrighed. Så vi prøver at kombinere de to ting.

Det siger Mariella Harpelunde, som er programchef for Buster, der er Nordens største filmfestival for børn og unge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Festivalen finder sted i uge 39 og 40 og byder på et væld af filmiske oplevelser for skoleelever, børnehaver og familier i og omkring København.

Den splinternye festivalplads, Buster i Naturen, åbner for alle børn 7. og 8. oktober.

- Så kan man se film i vores store cirkustelt, og bagefter kan man gå ud og lære Amager Fælled og Københavns natur at kende, siger Mariella Harpelunde.

Målgruppen er børn i alderen 2 til 11, og ud over filmvisninger med naturen i centrum, vil der være leg, læring og musik fra velkendte musiker, heriblandt deltagere fra børne-MGP og Peter Sommer.

Sammen med naturvejledere og naturnørder kan deltagerne selv få lov at mærke, opleve og blive klogere på den vilde natur.

Artiklen fortsætter under annoncen

Filmprogrammet byder blandt andet på "Folk og røvere i Kardemommeby", "Yuku og blomsten på bjerget" og "Jagten på de grønne gaver" med Mille Gori, der er kendt fra DR Ramasjang, og som også besøger festivalpladsen.

Buster er en del af Fonden de københavnske filmfestivaler.

Programmet byder på over 200 film, tv-serier og spil fra hele verden og en række særlige events i de københavnske biografer og kulturinstitutioner med et publikumstal på omkring 30.000 i alt.

Årets festival finder sted fra 25. september til 8. oktober 2023.

/ritzau/