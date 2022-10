Ny film om Marilyn Monroes liv og lidelse antænder diskussion om fakta og fiktion

Film må tage sig visse friheder for at få en fortælling om et virkeligt menneske til at hænge sammen. Kunstnerisk frihed, kaldes det gerne, når scener og motiver opdigtes i de mange biografiske film om kunstnere, politikere og originaler.

Men hvor grænsen mellem fakta og fiktion går i disse biopics diskuteres heftigt efter premieren på Netflix-filmen “Blonde” om Marilyn Monroes opvækst, gennembrud som sanger og skuespiller og ensomme død som bare 36-årig. En fortælling som er velkendt og langt hen ad vejen veldokumenteret, men som instruktør Andrew Dominik – med afsæt i Joyce Carol Oates’ 2000-roman af samme navn – nu har fortolket med flittig brug af fiktion. Eller med klam spekulation, som kritikere mener.