Ny film om Prinsesse Diana er lidt for tidstypisk og flad. Men skuespillerinden henter stjerner hjem

Historien om Diana og Charles i Storbritannien er den omvendte eventyrfortælling. Det begyndte så godt og endte så skidt. Der var vitterligt eventyr over det i 1981, da den unge, smukke frøken Spencer fik sin prins, og alle i kongeriget – fra bønder til biskopper – dånede i begejstring over Askepots forvandling til den helt rigtige prinsesse. Men eventyret blev et mareridt.