Ny Indiana Jones-film får verdenspremiere ved filmfestivalen i Cannes

Filmindustriens mest profilerede navne går torsdag aften ned ad den røde løber i det sydlige Frankrig, hvor Cannes Film Festival finder sted.

Her vil den femte og seneste film i fortællingen om "Indiana Jones" blive vist for første gang.

Hollywood-stjernen Harrison Ford er derfor blandt de kendte ansigter på den røde løber.

Han spiller hovedrollen i den nye film, som bærer titlen "Indiana Jones and the Dial of Destiny".

Filmene om Indiana Jones handler kort fortalt om en amerikansk arkæolog, som drager ud i actionfyldte eventyr.

Også den danske filmstjerne Mads Mikkelsen medvirker i den seneste film.

Han spiller den nazistiske skurk og rumforsker Jürgen Voller.

Derfor er også Mads Mikkelsen at finde på den røde løber i Cannes, hvor andre store navne som Viola Davis og Helen Mirren er blevet set.

Den prestigefyldte filmbegivenhed bliver i år afholdt for 76. gang.

