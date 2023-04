Ny opsendelsesdato for kæmpe rumraket fører til cannabisjokes

SpaceX arbejder på at gøre et nyt forsøg på at opsende verdens største rumraket torsdag.

Det meddeler det amerikanske rumfartsselskab på Twitter.

Det var egentlig mandag, at Elon Musk-ejede SpaceX skulle have forsøgt at opsende "Starship", som består af den såkaldte Super Heavy-raket og selve "Starship"-fartøjet.

Men testen af det todelte "Starship", der tilsammen når 120 meter op i luften og dermed er højere end Frihedsgudinden i New York, blev udskudt, da en trykventil var frossen. Det oplyste Musk, som er direktør for SpaceX.

Indledningsvist blev det meddelt, at testflyvningen var udskudt med mindst 48 timer, hvilket gjorde onsdag til den tidligst mulige dato.

Men natten til tirsdag dansk tid meddelte SpaceX, at dets medarbejdere "arbejder henimod" at gøre et nyt forsøg 20. april.

Det førte straks til utallige jokes på sociale medier, da datoen 20. april - eller i kort amerikansk form 4/20 - blandt mange associeres med cannabiskultur og -rygning.

SpaceX-direktør Elon Musk er blandt andet kendt for i 2018 at have røget marihuana under en podcast med kontroversielle Joe Rogan.

Rumfartøjet er en del af Nasas Artemis III-mission, der med tiden blandt andet skal sende mennesker til Månen.

Planen er, at den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, ved hjælp af netop "Starship" vil sende astronauter til Månen i slutningen af 2025.

SpaceX forventer også på et tidspunkt at sende rumskibe til Mars eller endda længere ud.

Testen skal være den første test, hvor man afprøver de to dele af "Starship" i samspil med hinanden.

Allerede inden aflysningen mandag havde SpaceX-stifteren gjort opmærksom på testens kompleksitet.

- Det er den første opsendelse af en meget kompliceret og gigantisk raket. Der er en million måder, hvorpå denne raket kan fejle, sagde Elon Musk.

