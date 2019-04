Ny rekord: 17,4 millioner så Game of Thrones-premiere

Endnu engang løber den populære serie Game of Thrones med seerrekorden på streamingtjenesten HBO.

Første afsnit af sidste sæson af "Game of Thrones" slår seerrekord for streamingtjenesten HBO.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters streamede 17,4 millioner amerikanere afsnittet, der blev lagt ud på HBO's hjemmeside natten til mandag dansk tid.

Seerantallet slår HBO's tidligere rekord på 16,9 millioner seere, der blev sat under finaleafsnittet af sæson syv i serien for to år siden.

I en pressemeddelelse har HBO også skrevet, at premiereafsnittet var det afsnit, der er blevet tweetet mest om nogensinde.

Fem millioner tweets og 11 millioner mentions - Twitters måde at "tagge" - blev skrevet i timerne omkring offentliggørelsen af afsnittet.

Det øjeblik, hvor der blev tweetet mest, var, da den populære figur Jon Snow - spillet af Kit Harrington - fik at vide, at han var arving til tronen og nevø til sin elsker Daenerys Targaryen - spillet af Emilia Clarke.

Derudover var der kun "Game of Thrones"-relaterede emner at finde på den globale top-10-liste over, hvad der var populært søndag aften amerikansk tid.

Sæson syv havde i gennemsnit 32,8 millioner seere per afsnit. Her skal det noteres, at det er over længere tid.

HBO forventer, at sæson otte slår det seerantal betragteligt.

"Game of Thrones" kan ses i over 150 lande, men HBO kan ikke estimere, hvor mange der har set afsnittene på verdensplan.

Den største seersucces i USA er NFL's Super Bowl, hvor mere end 100 amerikanere millioner ser med.

Finalen i "Game of Thrones" bliver sendt 19. maj.

/ritzau/