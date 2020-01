Ny Robert-rekord: Dyrholm er dronningen af dansk film

Trine Dyrholm vandt søndag aften sin 10. Robert-pris. Hun får den for sin rolle i "Dronningen".

Trine Dyrholm satte en tyk streg under sin position som en af landets dygtigste skuespillerinder, da hun søndag aften kunne gå på scenen og modtage en Robert-pris for sin hovedrolle i filmen "Dronningen".

Det var nemlig intet mindre end Robert-statuette nummer 10 for den garvede skuespillerinde.

- Tusind tak. Jeg er vildt glad. Jeg ved godt, jeg har nogle stykker i forvejen, men denne her film betyder så meget for mig, sagde Trine Dyrholm fra scenen.

Hun takkede også sine kolleger for, at de efter filmens premiere har overøset hende med søde beskeder og breve.

I "Dronningen" spiller Trine Dyrholm en kvinde, der sætter hele sin tilværelse på spil ved at indlede en affære med sin 17-årige stedsøn. Bag "Dronningen" står filminstruktør May el-Toukhy. Det er hendes blot anden spillefilm

Robert-priserne bliver uddelt af Det Danske Filmakademi efter en afstemning blandt akademiets medlemmer, og de syntes altså, at Trine Dyrholm skulle belønnes endnu en gang.

To gange har Trine Dyrholm vundet en Robert for Årets Kvindelige Hovedrolle i en tv-serie, fem gange har hun vundet for Årets Kvindelige Hovedrolle i en spillefilm og tre gange har hun vundet for Årets Kvindelige Birolle.

/ritzau/